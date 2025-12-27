Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den istiyor!

İngiltere Championship'te iyi günler geçiren Hull City, play-off potasında yer alıyor. Premier Lig hayalleri kuran Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'de 2.5 aydır kadro dışı durumda olan İrfan Can Kahveci'ye talip oldu.
Haberde Fenerbahçe'nin bu transferden 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği kaydedilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, gol veya asist katkısı veremedi.
