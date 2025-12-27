27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-165'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
0-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-166'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Arsenal, Brighton karşısında hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, konuk ettiği Brighton'ı 2-1 mağlup etti. Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

27 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Brighton karşısında hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal, Brighton'ı konuk etti. 

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.  
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Martin Odegaard ve 52. dakikada kendi kalesine Georginio Rutter kaydetti.

Brighton'ın tek golü ise 64. dakikada Diego Gomez'den geldi.

Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Arsenal, puanını 42'ye yükseltti ve ligin zirvesinde yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça yükselen Brighton ise 24 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı. 

Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise deplasmanda West Ham ile karşı karşıya gelecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
