27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-190'
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-190'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-090'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0DA
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-489'

Vanspor FK, Hatayspor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, Hatayspor'u sahasında 4-0 mağlup etti.

calendar 27 Aralık 2025 17:56 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 18:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vanspor FK, Hatayspor'u rahat geçti
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Vanspor FK, Hatayspor'u ağırladı.

Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK 4-0 kazandı.

Vanspor FK'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Bilkoue, 45+1. dakikada Emir Bars, 67. dakikada Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Çoksu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Vanspor, ligdeki puanını 27'ye çıkarırken Hatayspor 6 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Vanspor FK, Boluspor'u ağırlayacak. Hatayspor ise Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
Stat: Van Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Güvenç Usta), Mehmet Özcan (Dk. 81 Muhammed Çoksu), Traore, Erdem Seçgin (Dk. 54 Sabahattin Destici), Jefferson (Dk. 82 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk. 69 Regis), Cedric


Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Yiğit Ali Buz, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Ersin Aydemir (Dk. 58 Eren Güler), Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 90 Abdulkadir Adıyaman), Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Dk. 84 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Deniz Aksoy

Goller: Dk. 40 Cedric, Dk. 45+1 Emir Bars, Dk. 67 Medeni Bingöl, Dk. 90 Muhammed Çoksu (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 32 Deniz Aksoy, Dk. 62 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 81 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

 Reklam 
