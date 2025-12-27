Fırat Aydınus'tan TFF'ye soruşturma için çağrı!

Eski hakem Fırat Aydınus, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na futbolda bahis soruşturması kapsamında çağrıda bulundu.
Aydınus, MHK'de son 5 yılda görev yapmış isimlerin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı;
"Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istikrarla sürdürdüğü "evin önü temizliği", gelinen noktada artık evin içine evrildi.
Bu doğrultuda; madem beş yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu beş yıl içinde MHK'de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?"
Aydınus, MHK'de son 5 yılda görev yapmış isimlerin de soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı;
"Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istikrarla sürdürdüğü "evin önü temizliği", gelinen noktada artık evin içine evrildi.
Bu doğrultuda; madem beş yılı kapsayan bir süreç için yola çıkıldı; o hâlde bu beş yıl içinde MHK'de başkan, başkan vekili, asil ve yedek üye olarak görev yapmış isimlerin, aktif görevde bulundukları dönemler dikkate alınarak bahis soruşturması kapsamına dâhil edilmesinin vakti gelmedi mi?"