27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Chelsea'den resmi açıklama: Jorgensen!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Filip Jorgensen için Chelsea cephesinden resmi açıklama geldi.

calendar 27 Aralık 2025 10:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 10:37
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın ilgilendiği Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen için Chelsea cephesinden resmi açıklama geldi.

Londra ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, 23 yaşındaki kalecinin takımdaki durumu hakkında konuştu.

Genç file bekçisinin geleceği hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt olarak İtalyan teknik adam, "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.

Bu sezon Chelsea ile 6 maçta forma giyen Jorgensen, söz konusu maçlarda kalesinde 8 gol gördü.  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
