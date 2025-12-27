Chelsea'den resmi açıklama: Jorgensen!

Beşiktaş'ın ilgilendiği Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen için Chelsea cephesinden resmi açıklama geldi.
Londra ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, 23 yaşındaki kalecinin takımdaki durumu hakkında konuştu.
Genç file bekçisinin geleceği hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt olarak İtalyan teknik adam, "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.
Bu sezon Chelsea ile 6 maçta forma giyen Jorgensen, söz konusu maçlarda kalesinde 8 gol gördü.
Londra ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, 23 yaşındaki kalecinin takımdaki durumu hakkında konuştu.
Genç file bekçisinin geleceği hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt olarak İtalyan teknik adam, "Ondan memnunuz. Ama aynı zamanda herkes oynamak istiyor. Ve oynamazlarsa mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.
Bu sezon Chelsea ile 6 maçta forma giyen Jorgensen, söz konusu maçlarda kalesinde 8 gol gördü.