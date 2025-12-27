27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
0-067'
27 Aralık
Parma -Fiorentina
0-035'
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-072'
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Beşiktaş'a İtalya'dan deneyimli golcü!

Beşiktaş, Torino'nun 34 yaşındaki santrforu Duvan Zapata ile ilgileniyor.

calendar 27 Aralık 2025 12:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a İtalya'dan deneyimli golcü!
Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların hücum bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Duvan Zapata'yı aldığı öğrenildi.

MAÇA SCOUT GÖNDERDİ

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla haberinde Beşiktaş'ın, 8 Aralık 2025 tarihinde Torino'nun sahasında Milan ile oynadığı ve Zapata'nın da 1 gol attığı maça scout gönderdiğini yazdı.

Pedulla, haberinde ayrıca Beşiktaş'ın transfer planının Zapata'nın mevcut sözleşmesini devralmak ve şartlarını iyileştirmek olduğunu belirtirken Nisan ayında 35 yaşında olacak olan Zapata için bu detayın önemli olduğunu vurguladı.


Haberde son olarak Cagliari'nin de Zapata için girişimde bulunduğu ancak yüksek maaşının transferi zorlaştırdığı ifadeleri yer aldı. Beşiktaş'ın ise Torino'nun kararını beklerken transferde baskıyı daha da artıracağı öne sürüldü.

Bu sezon 12 maçta forma giyen 34 yaşındaki golcü, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
