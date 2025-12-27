27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-132'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-032'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-072'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Samsunspor'dan Musaba için yeni açıklama!

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye olası transferi hakkında konuştu. Bilen, Sarı-Lacivertli kulübü, şikayet etmeyeceklerini söyledi.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan Musaba için yeni açıklama!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba ile transfer görüşmeleri yapmasına ilişkin, "Samsunspor, yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, oyuncuları Anthony Musaba'nın sezon başında takıma katıldığını, sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğunu söyledi.

Musaba ile menajerinin gelen teklifi kulübe bildirmediğine dikkati çeken Bilen, oyuncuya veya menajerine böyle bir teklif geldiğinde etik olarak kulübe bildirmesi gerektiğini vurguladı.

"HEP ARKA PLANDA YÜRÜTMÜŞSÜNÜZ"


Futbolcunun "Ben devre arasında serbest kalma maddesini hayata geçirmek istiyorum." demesinin gayet normal olduğunun altını çizen Bilen, "İlk defa olan bir şey değil. Ancak siz bütün bu görüşmeleri perde arkasında yapıp size güvenen, inanan insanlar varken... Sonra öğreniyoruz ki birkaç maç evvelinden söz olarak kıyılmış bir nikah var, resmiyeti bekliyor. Bunu da hep arka planda yürütmüşsünüz. Bunu yürüten birinci derecede menajer bizim nezdimizde eksi not almıştır. İkincisi, bu işin sorumlusu Musaba'dır. Çünkü oyuncu olarak gelip menajeri paylaşmasa bile ona baba şefkatiyle yaklaşan yöneticisi, antrenörü, futbol direktörüyle paylaşması gerekirdi. Bunu da yapmadı." ifadelerini kullandı.

Musaba ve menajerinin yaptığının etik olmadığına dikkati çeken Bilen, şöyle devam etti:

"Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, 'Fenerbahçe Kulübünün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor. Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde. Yani, 'Fenerbahçe'nin yönetimindeki bu işin sorumluları bu yaklaşımı göstermediği zaman tüm Fenerbahçe camiasına ya da Fenerbahçe Kulübüne bunu mal etmek doğru olmaz' dedi. İki camiayı karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama eksik mi yapılmıştır? Eksik yapılmıştır. Hatalı mıdır? Hatalıdır. Bu hatayı yapan menajer, oyuncu ve Fenerbahçe'nin şu anda bu işten sorumlu yöneticisi ya da yöneticileridir."

"KEŞKE ETİK KURALLAR İÇERİSİN SONUÇLANSAYDI"

Musaba'nın Samsunspor'a 6 ay gibi kısa süre önce geldiğini dile getiren Bilen, şunları ifade etti:

"Demek ki Samsunspor, 6 ayda oyuncuyu bir anlamda vitrine koyup satabilecek konuma geldi. Samsunspor yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor. 20 yıl sonra ilk defa bir oyuncunun hem de parlatarak ve kulübe ciddi gelir getirerek satılmış olması bence bir yönetim başarısıdır, başkanımızın başarısıdır. Bardağın dolu tarafından da böyle bakmamız lazım. Samsunspor hemen her sezonda oyuncuları vitrine çıkarıp, 'Denk bütçeyi nasıl tutarım' felsefesine bağlı olarak yönetim anlayışını, adımını bir kez daha atmış oldu. 'Samsunspor izlenen bir kulüp, başarılı bir kulüp' imajını hayata geçirmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Onun için taraftarlarımızın da bu olayı böyle değerlendirmelerini rica ediyorum ama keşke bu transfer etik kurallar içerisinde sonuçlanmış olsaydı. Musaba gittiği takımda mutlu olsun."

SAMSUNSPOR ŞİKAYET ETMEYECEK

Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) şikayet etmeyeceklerini kaydetti.

THOMAS REIS İLE YENİ SÖZLEŞME

Bilen, Alman teknik direktör Thomas Reis'in sözleşmesinin uzatılması için görüşme yaptıklarını, 2 yıl daha Reis ile çalışmayı istediklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
