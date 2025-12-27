Sarıkamış şehitleri için İstanbul'dan Kars'a pedal çevriliyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 15 Temmuz Derneği tarafından "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen anma sürüşünün startı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan verildi.

Anma sürüşünün startına, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Enes Eminoğlu ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç katıldı.

Start öncesinde açıklamada bulunan Enes Eminoğlu, "Şu anda çok anlamlı bir müzenin içerisindeyiz. 15 Temmuz Şehitler Müzesi içerisindeyiz. Burada bulunma sebebimiz 15 Temmuz Derneğimizin düzenlemiş olduğu İstanbul'dan Sarıkamış'a bisiklet turu. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sarıkamış harekatının yıl dönümünde böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için 15 Temmuz Derneğimize teşekkür ediyoruz. 13 sporcumuz İstanbul'dan Sarıkamış'a pedal çevirecekler. Sarıkamış şehitlerimizi buradan rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzer etkinliklerin geçtiğimiz yıllarda da yapıldığını ancak bunun ilk kez gerçekleştirildiğini anlatan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bilinci genç nesillere aktarmak için bu gibi etkinlikler çok önemli. İstanbul'dan Sakarya'ya oradan Bolu, Samsun, Giresun, Rize, Artvin ve Ardahan üzerinden 8 gün sürecek 8 ilimizi kapsayacak bir güzergah olacak. Sporcularımız 8 gün sonra Sarıkamış'ta, buradan emanet aldıkları bayrağı oraya teslim edecekler. Bu etkinliğe burada şahitlik etmiş oluyoruz. Bugün ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü. İstiklal şairimizin ifade ettiği gibi 'Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı' diyor. İşte biz de bu bilinci sporcu gençler üzerinden bütün gençliğe aktarmak için buradayız. Her ilde başlama ve finiş olacak. Sayın Bakanımız da (Osman Aşkın Bak) Sarıkamış'ta olacak. Buradan gelen arkadaşlarımızı orada karşılayacaklar."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şöyle konuştu:

"İnşallah arkadaşlarımız bu güzergahı en güzel şekilde tamamlayacaklar. Geçtikleri illerdeki protokolün kendilerini karşılamaları ve yolcu etmeleriyle devam edecek. Biz de kendilerini orada karşılayacağız. Kendilerini tebrik edeceğiz. Şehitlikle, gazilikle, vatan ve bayrakla alakalı nerede hangi etkinlik varsa sivil toplum kuruluşlarının ve devletimizin düzenlediği bu programlara katılmak suretiyle hem 15 Temmuz'daki şehitlerimizi hatırlıyoruz hem de bu toprakları bize vatan kılarken şehit olanları hayırla yad ediyoruz. Ecdat bize canları pahasına bu toprakları emanet bıraktı. Yeri zamanı geldiğinde biz de bu ruhla bu anlamda vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. 15 Temmuz'da 253 şehit vermiştik, bunları 8'i 18 yaş altındaki evlatlarımızdı. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz."

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve protokol üyeleri, 13 bisikletçiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından sporcular, verilen startla bin 211 kilometrelik anma sürüşüne başladı.