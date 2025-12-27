27 Aralık
Altekma, altın setle kazandı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Altekma, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Engin Duman

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Niyazi Ulaş Dokumacı)

ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Batuhan Avcı, Furkan Dur, Saadat, Marshall, Uğur Kılınç (Burak Çevik, Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10

Süre: 128 dakika

