İlhan Palut'tan galibiyet değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Ligin kalan haftalarında her puanın büyük önem taşıdığını aktaran Palut, iç sahada oynadıkları bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarının bilinciyle hazırlandıklarını ifade etti.Palut, karşılaşmanın genelinde hücum denemeleri yapan tarafın kendileri olduğuna dikkati çekerek,diye konuştu.Oyuna sonradan giren futbolcuların katkısına dikkat çeken Palut, takım içindeki rekabet ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.Palut, aldıkları galibiyetin taraftarları önünde daha da anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: