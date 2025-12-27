27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-130'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-030'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-069'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Isaac Solet'ten Göztepe paylaşımı geldi

Göztepe'nin eski futbolcusu Isaac Solet, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım gerçekleştirdi.

calendar 27 Aralık 2025 16:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Isaac Solet'ten Göztepe paylaşımı geldi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen sezon forma giyen ve sakatlanana kadar sergilediği performansla taraftarların gönlünde taht kuran orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sanal medya paylaşımı kafa karıştırdı.

Yaz döneminde Göz-Göz'ün yola devam etmediği Orta Afrikalı oyuncu, kişisel hesabından Göztepe formalı fotoğrafını yayınlayıp "Yakında 2026" ibaresini paylaştı. Göztepeli futbolseverler ise şu an Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımında forma giyen Solet'in yeniden takıma dönebileceğine yönelik yorumlarda bulundu.

Ancak yönetim ve teknik ekibin Isaac Solet'le ilgili hiçbir hamlede bulunmadığı vurgulandı. Geçen sezonun ilk yarısında Göztepe'de 11 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu ardından çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve sezonu kapattı. Bu sezon tekrar sahalara dönen Solet, Slavia Sofia takımına takımına geri döndü. Form tutmaya başlayan oyuncu, Bulgaristan'da 7 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.


