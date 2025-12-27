Nef'ten Erden Timur açıklaması

Nef, Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan duyuruda, Timur hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında, aralarında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un da olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olay sonrası basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin Erden Timur'un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nef'ten bir açıklama yapıldı.

Nef'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erden Timur hakkında basında yer alan bazı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.



"TÜM BİLGİ VE YASAL BELGELER..."

Sayın Erden Timur, hayatı boyunca tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuat ve hukuki çerçeve içerisinde iyilik ve dürüstlükle sürdürmüştür. Sayın Timur'un suçsuzluğunu kanıtlayacak tüm bilgi ve yasal belgeler eksiksiz olarak yetkili mercilere sunulmaya hazırdır.

Yürütülmekte olan hukuki sürecin, ilgili makamlarca yapılacak değerlendirmeler neticesinde açıklığa kavuşacağına ve kendisinin bu süreçten aklanarak çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Şirketimiz, profesyonel Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi ile faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Adalete olan inancımız çerçevesinde hukuki sürecin olağan seyri içerisinde tamamlanmasının ardından adil bir şekilde Sayın Timur'un lehine neticeleneceğine inanmaktayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"