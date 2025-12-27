Fenerbahçe'de Livakovic bilmecesi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ederken gündeme sürpriz bir haber düştü.
ESKİ KULÜBÜNE DÖNMEK İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Girona forması giyen Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamış, ardından İspanyol kulübü Girona'ya sezon başında kiralık olarak gönderilmişti.
BAŞKA TALİPLERİ VAR
Avrupa'da Livakovic ile ilgilenen Ajax, Brest ve Hellas Verona gibi kulüpler de bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Hırvat kaleci, bu sezon Girona'da hiç süre almadı.
Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ederken gündeme sürpriz bir haber düştü.
ESKİ KULÜBÜNE DÖNMEK İSTİYOR
TRT Spor'un haberine göre, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Girona forması giyen Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.
Hırvat kaleci, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamış, ardından İspanyol kulübü Girona'ya sezon başında kiralık olarak gönderilmişti.
BAŞKA TALİPLERİ VAR
Avrupa'da Livakovic ile ilgilenen Ajax, Brest ve Hellas Verona gibi kulüpler de bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Hırvat kaleci, bu sezon Girona'da hiç süre almadı.