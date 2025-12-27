27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-166'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-167'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Fenerbahçe'de Livakovic bilmecesi!

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.

calendar 27 Aralık 2025 20:59 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 21:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için görüşmelere devam ederken gündeme sürpriz bir haber düştü.

ESKİ KULÜBÜNE DÖNMEK İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve kiralık olarak Girona forması giyen Dominik Livakovic, eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamış, ardından İspanyol kulübü Girona'ya sezon başında kiralık olarak gönderilmişti.

BAŞKA TALİPLERİ VAR

Avrupa'da Livakovic ile ilgilenen Ajax, Brest ve Hellas Verona gibi kulüpler de bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Hırvat kaleci, bu sezon Girona'da hiç süre almadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
