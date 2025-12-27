27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-165'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
0-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-166'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Burak Aydın: "Onurlu bir mücadele"

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın, Vanspor FK maçı sonrasında konuştu.

Burak Aydın: 'Onurlu bir mücadele'
Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın, Vanspor maçının ardından konuştu.

Mağlubiyeti değerlendiren teknik sorumlu, şu ifadeleri kullandı:

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın: "Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz." diye konuştu.
