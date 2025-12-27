Burak Aydın: 'Onurlu bir mücadele'

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın, Vanspor maçının ardından konuştu.



Mağlubiyeti değerlendiren teknik sorumlu, şu ifadeleri kullandı:



Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Burak Aydın: "Genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkıyoruz ve onurlu bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Bugün altyapı ağırlıklı bir oyuncu kadrosuyla sahaya çıktık. Çarşamba görev bize tebliğ edildi ve Vanspor'u çalıştık. İlk yarının 35. dakikasına kadar oyun planımız tuttu. 35'inci dakikadan sonra arka arkaya iki gol yedik ve oyuncular oyunu bıraktı, skor açıldı. Gençlere ve yanımızda olan ağabeylere teşekkür ederim. Hatayspor, 6 kere yıkıldı ama tekrar kuruldu. Düştüğümüz yerden güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız. Süper Lig'deki güzel günlerimize tekrar geleceğiz." diye konuştu.