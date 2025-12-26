David Luiz: 'Sarri yüzünden sigaraya başlıyordum'

Chelsea'nin eski oyuncusu David Luiz, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri ile ilgili konuştu.
David Luiz, "Sarri yüzünden neredeyse sigaraya başlayacaktım. Her gün beni ofisine çağırır ve futbol konuşmamız gerektiğini söylerdi. Sürekli sigara içerdi ve sohbet ederdi, "Lütfen pencereyi açalım." derdim. Sarri de, "Sus, futbol hakkında konuşmalıyız." diye cevap verirdi. Harika bir teknik direktör ve harika bir insandı." sözlerini sarf etti.
"ÇOCUK GİBİ HEYECANLANDI"
Sarri döneminde Chelsea ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde zafer yaşayan David Luiz, "Sarri, madalya için bir çocuk kadar heyecanlıydı. Ben de onun için çok mutlu olmuştum, hayatımda kazandığım tüm şampiyonluklardan daha fazla. Çünkü bize bir tutkuyla geldi ve bir ay içinde her şeyi değiştirmek istedi. Onu sakinleştirmeye çalışanlardan birisiydim, "Sakin ol, burası Napoli değil." dedim." diye konuştu.
David Luiz son olarak, "Hazard ile ilgili bir durum vardı ve ona baskı yapmamızı istedi. Sonra sinirlendi ve kağıtları yere attı! Chelsea'nin farklı bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamak için yanına gittim. İlk 3 aydan sonra birbirimizi anladık. Takım gelişti. Premier Lig'de üçüncü olduk ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık." dedi.
