26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
0-06'
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
0-05'

David Luiz: "Sarri yüzünden sigaraya başlıyordum"

Chelsea'nin eski oyuncusu David Luiz, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

calendar 26 Aralık 2025 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'nin eski oyuncusu David Luiz, İngiliz ekibinde birlikte çalıştığı teknik direktör Maurizio Sarri ile ilgili konuştu.

David Luiz, "Sarri yüzünden neredeyse sigaraya başlayacaktım. Her gün beni ofisine çağırır ve futbol konuşmamız gerektiğini söylerdi. Sürekli sigara içerdi ve sohbet ederdi, "Lütfen pencereyi açalım." derdim. Sarri de, "Sus, futbol hakkında konuşmalıyız." diye cevap verirdi. Harika bir teknik direktör ve harika bir insandı." sözlerini sarf etti.

"ÇOCUK GİBİ HEYECANLANDI"

Sarri döneminde Chelsea ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde zafer yaşayan David Luiz, "Sarri, madalya için bir çocuk kadar heyecanlıydı. Ben de onun için çok mutlu olmuştum, hayatımda kazandığım tüm şampiyonluklardan daha fazla. Çünkü bize bir tutkuyla geldi ve bir ay içinde her şeyi değiştirmek istedi. Onu sakinleştirmeye çalışanlardan birisiydim, "Sakin ol, burası Napoli değil." dedim." diye konuştu.



David Luiz son olarak, "Hazard ile ilgili bir durum vardı ve ona baskı yapmamızı istedi. Sonra sinirlendi ve kağıtları yere attı! Chelsea'nin farklı bir oyun tarzına sahip olduğunu açıklamak için yanına gittim. İlk 3 aydan sonra birbirimizi anladık. Takım gelişti. Premier Lig'de üçüncü olduk ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
