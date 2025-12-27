27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
0-068'
27 Aralık
Parma -Fiorentina
0-036'
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-073'
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Nijerya'da Ndidi, Osimhen'e arka çıktı

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya-Tanzanya maçında 86. dakikada oyundan alınan Victor Osimhen, karar sonrası teknik direktörle kısa bir tartışma yaşadı; kaptan Ndidi, yıldız futbolcunun tepkisinin takıma bağlılığından kaynaklandığını açıkladı.

calendar 27 Aralık 2025 14:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nijerya'da Ndidi, Osimhen'e arka çıktı
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın ilk maçında Victor Osimhen'in oyundan alınması dikkat çekti.
 
Nijerya-Tanzanya karşılaşması 2-1'lik Nijerya üstünlüğü ile tamamlanırken, Galatasaraylı yıldız 86. dakikada sahayı terk etti. 
 
Yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu dahil olurken, Osimhen'in bu karara tepkili olduğu ve teknik direktör Chelle ile kısa bir tartışma yaşadığı belirtildi.
 
Beşiktaşlı kaptan Wilfred Ndidi, takım arkadaşının tepkisinin takıma olan bağlılığından kaynaklandığını vurguladı. Ndidi, "Osimhen büyük bir oyuncu; takım için en iyisini yapmak istiyor ve belki biraz hayal kırıklığı yaşadı. Kendisine fazla baskı uyguluyor" dedi.
 
Ndidi, Osimhen ile bir konuşma yaparak oyuncunun üzerindeki baskıyı hafifletmeyi planladığını ve yıldız futbolcunun sahada takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.
 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
