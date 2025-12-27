27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
1-0DA
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-056'
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Trabzonspor Turkcell, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Trabzon Turkcell, Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda 101-89 mağlup etti.

calendar 27 Aralık 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor Turkcell, deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor'u ağırladı.

Basketbol Gelisim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Trabzonspor 101-89 kazandı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu Galatasaray adına 36 sayı atan James Palmer oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray MCT Technic 19 puanda kalırken Trabzonspor Turkcell puanını 21'e yükseltti.

Galatasaray MCT Technic, gelecek hafta Manisa Basket deplasmanına gidecek. Trabzonspor Turkcell ise evinde Türk Telekom'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi


Hakemler: Kerem Baki, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, McCollum 10, Palmer 36, White 5, Muhsin Yaşar 4, Can Korkmaz 18, Meeks 3, Rıdvan Öncel 5, Gillespie 4, Omoruyi

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 8, Yeboah 14, Hamm 12, Taylor 22, Cem Ulusoy 5, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 6, Tinkle, Ege Arar

1. Periyot: 23-27

Devre: 48-46

3. Periyot: 63-73

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
