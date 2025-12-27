27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
1-0DA
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-055'
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Udinese, 1 puanı 90+6'da kurtardı!

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese ile Lazio 1-1 berabere kaldı.

27 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Udinese, 1 puanı 90+6'da kurtardı!




İtalya Serie A'nın 17. haftasında Udinese, Lazio'yu konuk etti.

Stadio Friuli'de oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Lazio'nun golünü 80. dakikada Matias Vecino kaydederken Udinese'nin golünü 90+6'da Keinan Davis kaydetti.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, Udinese adına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lazio'nun ligdeki puanı 24 olurken Udinese'nin puanı ise 22 oldu.

Udinese, Serie A'da gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Lazio ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
