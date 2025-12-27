27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-167'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-168'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Pendikspor ve Esenler Erokspor eşitliği bozamadı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Atko Grup Pendikspor ile Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı. Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Hüseyin Maldar, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 58 Hakan Yeşil), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Denic (Dk. 82 Görkem Bitin), Wilks, Clarke-Harris (Dk. 72 Thuram)


Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz, Nzaba (Dk. 84 Catakovic), Onur Ulaş, Enes Alıç, Tugay Kacar, Amilton, Alper Karaman (Dk. 72 Recep Niyaz), Mikail Okyar, Faye (Dk. 78 Berat Luş), Kayode

Sarı kartlar: Dk. 33 Eray Korkmaz, Dk. 41 Nzaba, Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 62 Enis Alıç, Dk. 63 Faye (Esenler Erokspor), Dk. 38 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 56 Soldo, Dk. 63 Yiğit Fidan, Dk. 88 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
