27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-168'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-169'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı sona erdi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı, Ziraat Bankkart liderliğinde sona erdi.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk yarı sona erdi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk yarısını Ziraat Bankkart birinci sırada tamamladı.

Son şampiyon Ziraat Bankkart, 13 maçın 12'sini kazanarak 35 puan elde etti ve devre arasına Halkbank'ın 4 puan önünde lider girdi.

Efeler Ligi'nin ikinci yarısı, 11 Ocak 2026'da başlayacak.


İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:

  Takım O G M AS VS P
1 ZİRAAT BANKKART 13 12 1 36 10 35
2 HALKBANK 13 11 2 36 12 31
3 GALATASARAY HDI SİGORTA 13 10 3 33 20 27
4 İSTANBUL GENÇLİK 13 9 4 31 17 28
5 FENERBAHÇE MEDICANA 13 8 5 28 18 26
6 SPOR TOTO 13 8 5 26 26 22
7 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 7 6 26 23 22
8 ALTEKMA 13 6 7 26 28 17
9 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 5 8 22 28 17
10 ON HOTELS ALANYA BELEDİYESPOR 13 4 9 23 29 15
11 GEBZE BELEDİYESPOR 13 4 9 20 30 13
12 GAZİANTEP GENÇLİKSPOR 13 4 9 20 33 11
13 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 13 3 10 14 33 9
14 RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR 13 0 13 5 39 -3
Not: RAMS Global Cizre Belediyespor'un 1 hükmen mağlubiyeti bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
