27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-132'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-032'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-071'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Mert Günok için geri dönüş iddiası!

Beşiktaş'ın eski teknik adamı Önder Karaveli, Mert Günok'un Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürerek sürpriz bir iddiaya imza attı.

calendar 27 Aralık 2025 16:14
Fotoğraf: AA
Mert Günok için geri dönüş iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'nın kararı doğrultusunda Mert Günok'un kadro dışı bırakılmasıyla birlikte deneyimli eldivenin yeni durağının hangi takım olacağı merak konusu oldu.

Devre arasında Mert Günok'un Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın eski teknik adamı Önder Karaveli, deneyimli eldivenin Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini öne sürdü.

HT Spor'a konuşan Karaveli, "Fenerbahçe'de kaleci transferi olursa, o ismin Mert Günok olma ihtimali olabilir." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
