27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-130'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-030'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-069'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Samsunspor'dan bahis soruşturması için açıklama

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Aralık 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor'dan bahis soruşturması için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, bahis soruşturmasına dahil edilen Kasımpaşa-Samsunspor maçı için açıklama yaptı.

Veysel Bilen, bahis soruşturması kapsamına Kasımpaşa-Samsunspor maçının da giren bir konu olduğunu belirterek "Samsunspor Kulübü olarak asla bu soruşturmanın bir tarafında biz yokuz. Onu net söylüyorum. Ne kulüp olarak ne yöneticiler bazında ne de oyuncularımız bazında böyle bir soruşturmaya taraf değiliz. Kaldı ki dikkatlice incelendiğinde görülecek ki o maçın içerisinde bahis oynayan ve kazanan 6 kişinin üzerinden yürütülen bir soruşturma bu ama maalesef bazı basın yayın kuruluşlarında, organlarında Samsunspor da bu olayın içerisindeymiş gibi yapılan yorumlar haksız ve mesnetsiz biçimde başkanımızın isminin zikredilmiş olması gerçekten kelimelerle ifade edilmeyecek kadar yanlış bir davranış." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un açılacak her türlü soruşturmada devletin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bilen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz ne Türkiye Futbol Federasyonunun talimatlarına ne yasalara ne kanunlara ne yönetmenliklere aykırı işlemin içinde olmayacağız. Devlete bir kuruş borcumuz olmayacak. Çok şükür, bugün devlete bir kuruş borcu olmayan ve bugüne kadar hakkımızda en ufak bir şüphe dahi uyanmamış bir kulübüz. Bizim tertemiz mazimiz, bugünkü koşullarda temiz kalmaya çalışmamıza rağmen belli çevreler başkanımızın iş hayatını dahi olayın içine katmaya çalışıp suyu bulandırmak istiyor. Hukuksal olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu hukuki merciler nezdinde talep ettik. Zaten dosyada gizlilik var. Gizlilik kararı olduğu, biz de taraf olmadığımız için bilgi sahibi değiliz ama istenildiği takdirde her türlü desteği vereceğimizi hem beyan ettik hem de yazılı olarak başvurduk. Bu nedenle bu konuda kulüp olarak daha fazla açıklama yapacak, daha fazla beyanda bulunacak zorunluluğumuz, sorumluluğumuz da yok."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
