İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.Stamford Brigde'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.Chelsea,nun golüyle 37. dakikada öne geçirirken ilk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Aston Villa'da 59. dakikada oyuna girenmaçın seyrini değiştirdi. İngiliz futbolcu, 63'te skoru eşitlerken, 83'te galibiyeti getiren golü kaydetti.Aston Villa puanını 39 yaptı ve 3. sırada zirve takibine devam etti. Chelsea ise 29 puanda kaldı.Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. kez kazanan Aston Villa, tarihinde ilk kez tüm kulvarlarda 11 maç üst üste kazandı.Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda lider Arsenal ile karşı karşıya gelecek.Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.