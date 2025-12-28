27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
3-2
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
1-1
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
0-2
27 Aralık
Udinese-Lazio
1-1
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-2
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Aston Villa, tarihi serisine Chelsea'yi de dahil etti

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Aston Villa, deplasmanda Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Londra ekibi tarihinde ilk kez 11 maç üst üste kazandı.

calendar 27 Aralık 2025 22:20 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, tarihi serisine Chelsea'yi de dahil etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.

Stamford Brigde'te oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Chelsea, Joao Pedro'nun golüyle 37. dakikada öne geçirirken ilk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 


Aston Villa'da 59. dakikada oyuna giren Ollie Watkins maçın seyrini değiştirdi. İngiliz futbolcu, 63'te skoru eşitlerken, 83'te galibiyeti getiren golü kaydetti.

Aston Villa puanını 39 yaptı ve 3. sırada zirve takibine devam etti. Chelsea ise 29 puanda kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. kez kazanan Aston Villa, tarihinde ilk kez tüm kulvarlarda 11 maç üst üste kazandı.

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, Bournemouth'u konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda lider Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

22 OCAK'TA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Öte yandan Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.