Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyon!

Spor Toto Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyonda 14 kulüpten toplam 113 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren kulüpler şöyle:
1. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
2. Galatasaray
3. Konya Büyükşehir Belediyespor
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyonda 14 kulüpten toplam 113 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların ardından dereceye giren kulüpler şöyle:
1. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
2. Galatasaray
3. Konya Büyükşehir Belediyespor
3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor