27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-190'
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-190'
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-190'
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
3-189'
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-190'
27 Aralık
Burnley-Everton
0-089'
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-045'
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-488'

Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyon!

Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, sezonu şampiyonlukla tamamladı

27 Aralık 2025 19:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyon!
Spor Toto Erkekler Judo Süper Lig'de Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyonda 14 kulüpten toplam 113 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren kulüpler şöyle:

1. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

2. Galatasaray

3. Konya Büyükşehir Belediyespor

3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
