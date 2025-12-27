Botaş, evinde rahat galip

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-72 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Ozan Gönen, İzel Deniz Pehlivan, Furkan Köse
BOTAŞ: Bejedi 4, Tuba Poyraz 23, Dantas 20, Williams 18, Işılay Eğin 4, Ayşegül Günay Aladağ 6, Serfa 11, Işık Su Güven, Rana Uçar 5, İdil Yeniçulha 2, Selin Rachel Gül, Mina Berber
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 14, Dangerfield 14, Willams 5, Doğa Adıcan, Merve Arı 2, Merve Uygül 3, İdil Türk 11, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 13, Feray Dalkılıç 10
1. Periyot: 22-18
Devre: 52-35
3. Periyot: 79-50
