Mason Mount: 'En iyi halime geri dönüyorum'

Manchester United'da sakatlıklarla boğuşan Mason Mount, son haftalarda artan forma şansıyla birlikte yükselişe geçti.Manchester United'ın son üç maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mason Mount, Newcastle karşısında üst üste dördüncü kez ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor. United kariyerinde süreklilik yakalamakta zorlanan İngiliz orta saha için bu seri ayrı bir önem taşıyor. 1999 doğumlu oyuncu, 2023 yılında Chelsea'den daha fazla forma şansı bulmak amacıyla ayrılmıştı. Mount bu sezon şu ana kadar 15 maçta görev aldı.Sky Sports UK'ye konuşan Mount, kariyerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu:Mount'un United'daki zorlu sürecini en iyi özetleyen anlardan biri, geçen sezonki Manchester City derbisi oldu. Yeni teknik direktör Ruben Amorim tarafından ilk 11'de sahaya sürülen Mount, yalnızca 12 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.diyen Mount, yaşadığı hayal kırıklığını gizlemedi.İngiliz yıldız, sakatlık sonrası süreci ise şu sözlerle anlattı:Mount, son dönemde yükselen form grafiğine de dikkat çekti:Manchester United cephesinde gözler şimdi Newcastle maçında olacak. Mount'un bu karşılaşmada da ilk 11'de yer alması ve çıkışını sürdürmesi bekleniyor.