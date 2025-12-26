26 Aralık
Senegal'de Ismail Jakobs için karar!

Senegal forması giyen Ismail Jakobs, performansıyla teknik direktörü Pape Thiaw'ı ikna etti. Jakobs'un, Demokratik Kongo maçına da ilk 11'de başlayacağı yazıldı.

26 Aralık 2025 21:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci maçında cumartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile başlayacak.

Fransız basını, bu maç öncesi Galatasaraylı Ismail Jakobs ile ilgili gelişmeyi duyurdu.

YENİDEN İLK 11'DE

Fransız basınında yer alan habere göre, Ismail Jakobs, Demokratik Kongo karşısında ilk 11'de olacak.

TEKNİK HEYETİ İKNA ETTİ


Senegal'de cezası bulunan El Hadji Malick Diouf, Afrika Kupası'nın ilk maçındaki Botsvana maçını cezası nedeniyle kaçırmıştı. Jakobs'un, bu maçtaki performansıyla teknik heyeti ikna ettiği ve Diouf'un önüne geçtiği belirtildi.

90 DAKİKA OYNADI VE ASİST YAPTI

Botsvana maçında 90 dakika sahada kalan ve asist yapan 26 yaşındaki Jakobs'un, Demokratik Kongo maçında da sahada yer alacağı yazıldı.

Senegal ile Demokratik Kongo arasındaki Afrika Kupası maçı cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.