Senegal'de Ismail Jakobs için karar!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın ikinci maçında cumartesi günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile başlayacak.
Fransız basını, bu maç öncesi Galatasaraylı Ismail Jakobs ile ilgili gelişmeyi duyurdu.
YENİDEN İLK 11'DE
Fransız basınında yer alan habere göre, Ismail Jakobs, Demokratik Kongo karşısında ilk 11'de olacak.
TEKNİK HEYETİ İKNA ETTİ
Senegal'de cezası bulunan El Hadji Malick Diouf, Afrika Kupası'nın ilk maçındaki Botsvana maçını cezası nedeniyle kaçırmıştı. Jakobs'un, bu maçtaki performansıyla teknik heyeti ikna ettiği ve Diouf'un önüne geçtiği belirtildi.
90 DAKİKA OYNADI VE ASİST YAPTI
Botsvana maçında 90 dakika sahada kalan ve asist yapan 26 yaşındaki Jakobs'un, Demokratik Kongo maçında da sahada yer alacağı yazıldı.
Senegal ile Demokratik Kongo arasındaki Afrika Kupası maçı cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
