26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
0-112'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Maccabi Tel Aviv'den üst üste 5. galibiyet!

EuroLeague'in 18. haftasında Maccabi Tel Aviv, Partizan'ı deplasmanda 112-87 mağlup etti.

calendar 26 Aralık 2025 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Maccabi Tel Aviv'den üst üste 5. galibiyet!




EuroLeague'in 18. haftasında Partizan, Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

Beogradska Arena'da oynanan maçı Maccabi Tel Aviv 112-87 kazandı.

Maccabi Tel Aviv'de Lonnie Walker 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyette büyük rol oynadı.

Bu sonuçla birlikte Partizan, EuroLeague'deki 18. maçında 12. yenilgisini aldı. Maccabi Tel Aviv ise üst üste 5. galibiyetini alarak 18 maç sonunda 8. galibiyetine ulaştı.

EuroLeague'in 19. haftasında Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Partizan ise Valencia'ya konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
