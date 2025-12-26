26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
0-113'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 26 Aralık 2025 21:53 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 22:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırladı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.

Manisa FK'nin galibiyet golleri, 3. dakikada Ada İbik'ten ve 68. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.


Sakaryaspor'da 15. dakikada kırmızı kart gören Salih Dursun, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 23'e yükseltirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.

Sakaryaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure

Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)

Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.