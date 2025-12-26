Manisa FK, deplasmanda nefes aldı!

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'yi ağırladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı.
Manisa FK'nin galibiyet golleri, 3. dakikada Ada İbik'ten ve 68. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.
Sakaryaspor'da 15. dakikada kırmızı kart gören Salih Dursun, takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, ligdeki puanını 23'e yükseltirken Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.
Sakaryaspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u ağırlayacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran
Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure
Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)
Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)
