Furkan Köseoğlu: "Kadro derinliği yok"

Sakaryaspor teknik sorumlusu Furkan Köseoğlu Manisa FK maçında mağlup olduklarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Sakaryaspor teknik sorumlusu Furkan Köseoğlu ise mağlup olduklarından dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Erken gol ve kırmızı kartın planlarında değişiklik yapmaya zorladığını ifade eden Köseoğlu, "Kadro derinliği olmadığı için bu hafta 7 eksiğimiz vardı. Eksiklerin fazla olması planlarımızı engelledi. Kenardan oyuna atacağımız oyuncuların kısıtlı olması etkili oldu." diye konuştu.

Köseoğlu, hafta sonu yapılacak olan seçimin hayırlısı olması temennisinde bulunarak, takımın daha iyi yerlerde olması ve şehrin takıma sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

