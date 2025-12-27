26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-069'
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-165'
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-269'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Monaco, sahasında Real Madrid'i devirdi

EuroLeague'in 18. haftasında Monaco, Real Madrid'i sahasında 100-95 mağlup etti.

calendar 26 Aralık 2025 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 00:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paylaş:

EuroLeague'in 18. haftasında Monaco, Real Madrid'i ağırladı.

Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı Monaco 100-95 kazandı.

Real Madrid'de Facundo Campazzo, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da bu galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 11'e çıkardı. Real Madrid ise 8. kez mağlup oldu.

Monaco, gelecek hafta deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak. Real Madrid ise evinde Dubai Basketbol'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
