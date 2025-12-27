EuroLeague'in 18. haftasında Monaco, Real Madrid'i ağırladı.



Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı Monaco 100-95 kazandı.



Real Madrid'de Facundo Campazzo, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olsa da bu galibiyet için yeterli olmadı.



Bu sonuçla birlikte Monaco, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 11'e çıkardı. Real Madrid ise 8. kez mağlup oldu.



Monaco, gelecek hafta deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak. Real Madrid ise evinde Dubai Basketbol'u ağırlayacak.



