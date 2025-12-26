Trabzonspor'dan Savic için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bordo-mavililer, Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
BİR SONRAKİ MAÇ GALATASARAY
Trabzonspor, bir sonraki maçında Süper Kupa'da 5 Ocak'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
