Adem Yeşilyurt için transfer yanıtı!

Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiği genç futbolcuları Adem Yeşilyurt ile ilgili konuştu.

26 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Metin Aygün Cicibaş, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.

TRANSFER YANITI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un takip ettiği Adem Yeşilyurt hakkında hakkında konuşan başkan Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un menajeri şu ana bildiğim kadarıyla yok; ailesiyle zaten sürekli irtibat halindeyiz. Adem için gelen teklifler oluyor. Yurt dışından da oluyor, ülke içinden de birtakım tekliflerle dönüşler yapıldı ama şu an bulunduğumuz konum içerisinde bizim Adem'e ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar Adem bizimle birlikte olacak." dedi.


Metin Aygün Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Adem 3,5 sene daha Karşıyaka Spor Kulübü'nün oyuncusu. Şu anda Adem'in satışı için gelen teklifleri değerlendirmiyoruz, ileri zamanlarda bakacağız. Şu an işimize odaklandık; kulübümüzü, takımımızı şampiyonluk yolunda ilerletmek için elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Sağ kanatta oynayan 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, bu sezon Karşıyaka'da 9 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

  • KL
