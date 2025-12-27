EuroLeague'in 18. haftasında Virtus Bologna, Olympiakos'u ağırladı.
Segafredo Arena'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 97-94 kazandı.
Maçın en skorer ismi, 23 sayıyla Olympiakos forması giyen Tyler Dorsey oldu.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 17 maç sonunda 10. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 18. maçında 10. mağlubiyetini aldı.
Virtus Bologna, EuroLeague'in 19. haftasında Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Olympiakos ise Panathinaikos'un konuğu olacak.
