26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-0
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-1
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-2
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Olympiakos, Bologna deplasmanından galibiyetle döndü!

EuroLeague'in 18. haftasında Olympiakos, Virtus Bologna'yı deplasmanda 97-94 mağlup etti.

calendar 27 Aralık 2025 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiakos, Bologna deplasmanından galibiyetle döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

EuroLeague'in 18. haftasında Virtus Bologna, Olympiakos'u ağırladı.

Segafredo Arena'da oynanan mücadeleyi Olympiakos 97-94 kazandı.

Maçın en skorer ismi, 23 sayıyla Olympiakos forması giyen Tyler Dorsey oldu.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 17 maç sonunda 10. galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise 18. maçında 10. mağlubiyetini aldı.

Virtus Bologna, EuroLeague'in 19. haftasında Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Olympiakos ise Panathinaikos'un konuğu olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.