Beşiktaş'ın stoper adayları!

İlk 11'de oynayacak bir stoper eklemesi de yapmak isteyen Beşiktaş, geniş bir liste oluşturdu.
Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için başlayan temaslar İngiliz kulübünün 20 milyon Euro civarında bonservis bedeli istemesi sonrası durma noktasına geldi.
Brighton'dan Olivier Boscagli'nin yanı sıra sezonu Kocaelispor'da kiralık geçiren bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hrvoje Smolcic de adaylar arasında.
Öte yandan Scout Direktörü Eduard Graf, Alman basınında adı Beşiktaş'la anılan Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'la ise ilgilenmediklerini açıkladı.
Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için başlayan temaslar İngiliz kulübünün 20 milyon Euro civarında bonservis bedeli istemesi sonrası durma noktasına geldi.
Brighton'dan Olivier Boscagli'nin yanı sıra sezonu Kocaelispor'da kiralık geçiren bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Hrvoje Smolcic de adaylar arasında.
Öte yandan Scout Direktörü Eduard Graf, Alman basınında adı Beşiktaş'la anılan Lugano'nun stoperi Antonios Papadopoulos'la ise ilgilenmediklerini açıkladı.