26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
1-0
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
1-1
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
1-2
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a, Mali sürprizi!

Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçında Fas, Mali ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 27 Aralık 2025 01:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçında Fas, Mali ile karşı karşıya geldi.

Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fas'ın golünü 45+5'te Brahim Diaz(P) kaydederken Mali'nin beraberlik golü 64. dakikada Lassine Sinayoko(P)'dan geldi.

Fas'ta, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Mali'de ise Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure 76. dakikada oyuna girerken Dorgeles Nene 90+1'den sonra süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Fas, puanını 4'e çıkardı. Mali'nin puanı ise 2'ye yükseldi.

A Grubu'nun 3. maçında Fas, Zambiya ile karşılaşacak. Mali ise Komorlar ile mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
