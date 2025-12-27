27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Beşiktaş'ta geri sayım; Salih Özcan!

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

calendar 27 Aralık 2025 09:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta geri sayım; Salih Özcan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesi orta saha hamlesini netleştirdi. Siyah-beyazlıların, Alman devi Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

6 numara transferinde rotasını Almanya'ya kıran siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasına gurbetçi ön libero Salih Özcan'ı yazdı. Kara Kartal, milli futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varırken, sözleşmesinin son senesine girdiği kulübü Borussia Dortmund'la da 3 milyon euro'ya el sıkıştığı bildirildi.

ORKUN İKNA ETTİ

Transfer sürecinde Beşiktaş'ın yıldız maestrosu Orkun Kökçü'nün önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Milli takım kampında Orkun Kökçü'nün Salih Özcan ile birebir görüşerek Beşiktaş projesini anlattığını ve oyuncunun ikna sürecinde etkili olduğunu belirtti.


27 yaşındaki dinamo, Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından yaptığı paylaşıma 'ateş' emojisi de göndermişti. Salih Özcan, bu sezon sadece 4 maçta 21 dakika şans bulurken, 27 kez milli oldu ve 1 gol attı.

MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Son dönemde Alman devi Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta oldukça zorlanan Salih Özcan'ın, Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakmasının nedenlerinden birisi de A Milli Takım. A Milli Takımımızın aday kadrosunda da sürekli yer alan isimlerden olan, Türkiye ile Dünya Kupası'nda mücadele etme hedefi bulunan 27 yaşındaki milli oyuncunun formda kalmak ve daha fazla oynamak istediği biliniyor. 

 Reklam 
