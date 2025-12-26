26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-159'
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-045'
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Anthony Musaba, temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

calendar 26 Aralık 2025 21:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anthony Musaba, Fenerbahçe için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, transfer dönemi başladığında Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli olan 6 milyon euro'yu Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba'yı resmi olarak kadrosuna katacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Musaba, transferin resmileşmesinden önce temsilcisiyle birlikte İstanbul'a geldi.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI


Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuyu transferin başlayacağı 2 Ocak'ta resmi olarak kadrosuna katacak.

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmesiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

SEZON PERFORMANSI

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.