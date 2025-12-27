27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Galatasaray'ın Raphael Onyedika planı

Raphael Onyedika'yı listenin başına alan Galatasaray, Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi belirsizliği nedeniyle bekleme sürecine girdi.

calendar 27 Aralık 2025 10:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın Raphael Onyedika planı
Galatasaray'ın orta saha adayları listesinde ön plana çıkan isim Raphael Onyedika oldu.
 
Sarı-kırmızılı ekibin 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bu transferin önünde ise kritik bir engel bulunuyor.
 
O da Şampiyonlar Ligi'nin devam etmesi… 24 yaşındaki orta sahanın takımı Club Brugge, Onyedika'yı Devler Ligi'ndeki geleceği netleşmeden bırakmak istemediğini sarı-kırmızılılara iletti.
 
Galatasaray yönetimi ise Teknik Direktör Okan Buruk'un çok istediği oyuncu için bekleme kararı aldı.
 
İLK KRİTİK TARİH 20 OCAK
 
Club Brugge şu ana kadar geride kalan 6 maçta 4 puan topladı.
 
20 Ocak'ta Kairat'a konuk olacak Belçika ekibi, kazanırsa ilk 24'e kalma şansını son maça taşıyacak.
 
28 Ocak'ta Marsilya'ya puan kaybederse Devler Ligi'ne veda edecek.
 
Bu durumda Onyedika'yı elden çıkarmaya hazır olan Club Brugge'ün bonservis beklentisi 25 milyon Euro.
 
Aslan, pazarlıklarla 20 milyon Euro seviyesinde işi bitirmek istiyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.