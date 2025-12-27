Fenerbahçe'den Becao için bonservis kararı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao, kendisine talip olan takımlarla görüşmelere başladı.
FLUMINENSE DE TALİP
İtalya'dan Hellas Verona ve Fiorentina'nın ilgilendiği Brezilyalı stoper için ülkesi Brezilya'dan Fluminense de talip oldu.
F.BAHÇE'NİN BONSERVİS KARARI
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki Brezilyalı için bonservis bedeli talep etmeyeceği öğrenildi. Becao'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
