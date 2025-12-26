26 Aralık
Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu

Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig'de Galatasaray şampiyon oldu.

26 Aralık 2025 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu
Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.

Madalya kazanan kulüpler şöyle:

1. Galatasaray

2. Konya Büyükşehir Belediyespor

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt

3. İzmir Büyükşehir Belediyespor

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
