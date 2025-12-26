Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu

Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.
Madalya kazanan kulüpler şöyle:
1. Galatasaray
2. Konya Büyükşehir Belediyespor
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt
3. İzmir Büyükşehir Belediyespor
