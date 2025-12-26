26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
0-112'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Galatasaray'da stoper harekatı!

Galatasaray, Chelsea forması giyen stoper Axel Disasi'yi gündeme aldı.

26 Aralık 2025 22:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray, transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özellikle orta saha, stoper ve kanat rotasyonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen stoper Axel Disasi'yi gündemine aldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Axel Disasi'nin, içinde Roma ve Galatasaray gibi kulüplerin de bulunduğu ciddi talipleri var.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

1.91 boyundaki Fransız savunma oyuncusu, bu sezon Chelsea formasıyla hiç süre alamadı.

SÖZLEŞMESİ 3 YIL DAHA

Disasi'nin kulübü Chelsea ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
