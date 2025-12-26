26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
20:00
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-045'
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
18:00
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
20:30
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
1-345'
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
18:00

İspanya'da Marcao'ya ağır ceza!

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, Real Madrid maçında hakeme ettiği küfürlerin ardından büyük bir cezaya çarptırıldı.

calendar 26 Aralık 2025 16:12 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 16:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya'da Marcao'ya ağır ceza!
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla kariyerinde zor bir süreçten geçiyor.

Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Marcao, son olarak Real Madrid maçının ardından İspanya'da gündeme geldi.

HAKEME AĞIR KÜFÜRLER


Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muñiz Ruiz'e yönelik kullandığı ifadelerin hakem raporuna yansıdığı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Brezilyalı savunmacının hakeme küfür ettiği ve tehdit içeren sözler sarf ettiği aktarıldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Jude Bellingham'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan oyundan atılan Marcao'nun, sahadan çıkarken hakeme ağır küfürler ettiği ifade edildi. Bu olayların ardından İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti.

6 MAÇ MEN CEZA

Verilen karar doğrultusunda Marcao'ya toplam 6 maç men cezası uygulandı. Hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Marcao'ya, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle 1 maç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle de 1 maç ceza verildi.

DEĞERİ DÜŞTÜ, SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

2022-23 sezonu başında Galatasaray'dan 13 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro seviyesine kadar düştü. Sevilla'daki dördüncü sezonunu geçiren Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 69 karşılaşmada forma giyemedi. İspanyol ekibiyle bugüne kadar 49 maça çıkan deneyimli savunmacı, bu süreçte 2 gol kaydetti. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
