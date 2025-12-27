27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Galatasaray'ın, Viktoria Plzen forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Rafiu Durosinmi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.

calendar 27 Aralık 2025 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 10:18
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Galatasaray, kadroya katılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
 
İlk yarının son bölümünde yaşanan sakatlıklar ve cezalardan dolayı kadrosu oldukça daralan sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında rotasyonu daha genişleterek Okan Buruk'un elini rahatlatmayı da amaçlıyor.
 
ÜÇÜN GOLCÜ EKLEMESİ
 
Santrfor mevkisinde de Osimhen ve Icardi dışında bir alternatifi bulunmayan Galatasaray, devre arasında 3. bir golcü eklemesi yaparak bu bölgeye de bir alternatif hazırlamayı amaçlıyor.
 
Bu doğrultuda da genç ve atletik bir forvet arayışında olduğu bilinen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
 
KISA SÜREDE TEKLİF YAPILACAK
 
Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Viktoria Plzen forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı golcü Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.
 
Haberde sezon sonunda Çekya ekibi ile sözleşmesi sona erecek golcü için Aslan'ın kısa süre içinde resmi teklifi kısa sürede yapacağı aktarıldı.
 
SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI
 
Bu sezon Viktoria Plzen forması ile 30 maça çıkan Durosinmi, 13 gollük katkı sağladı. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek Nijeryalının 7 milyon 500 bin euroluk değeri bulunuyur.
 
22 yaşındaki golcü futbolcu 2023 yılında 850 bin euroluk bedelle Karvina'dan Viktoria Plzen'e transfer olmuştu.c
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.