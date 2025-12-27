Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!

Ocak transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen takımlardan Galatasaray , kadroya katılacak isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk yarının son bölümünde yaşanan sakatlıklar ve cezalardan dolayı kadrosu oldukça daralan sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısında rotasyonu daha genişleterek Okan Buruk'un elini rahatlatmayı da amaçlıyor.

ÜÇÜN GOLCÜ EKLEMESİ

Santrfor mevkisinde de Osimhen ve Icardi dışında bir alternatifi bulunmayan Galatasaray, devre arasında 3. bir golcü eklemesi yaparak bu bölgeye de bir alternatif hazırlamayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda da genç ve atletik bir forvet arayışında olduğu bilinen sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

KISA SÜREDE TEKLİF YAPILACAK

Takvim'in haberine göre Galatasaray'ın Viktoria Plzen forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı golcü Rafiu Durosinmi'yi kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi.

Haberde sezon sonunda Çekya ekibi ile sözleşmesi sona erecek golcü için Aslan'ın kısa süre içinde resmi teklifi kısa sürede yapacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Bu sezon Viktoria Plzen forması ile 30 maça çıkan Durosinmi, 13 gollük katkı sağladı. Sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek Nijeryalının 7 milyon 500 bin euroluk değeri bulunuyur.

22 yaşındaki golcü futbolcu 2023 yılında 850 bin euroluk bedelle Karvina'dan Viktoria Plzen'e transfer olmuştu.c