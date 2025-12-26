26 Aralık
Tottenham'dan devre arasında 150 milyon sterlin transfer bütçesi

Teknik direktör Thomas Frank'in eksik bölgelere istediği transferler için Tottenham yönetimi 150 milyon sterlin harcamaya yeşil ışık yaktı.

26 Aralık 2025
Haber: Sporx.com
Tottenham'dan devre arasında 150 milyon sterlin transfer bütçesi
Ocak transfer dönemi başlamadan birkaç gün önce sportif direktör Fabio Paratici'nin Fiorentina'ya transfer olma olasılığı, Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'in işini zorlaştırdı. Frank ve ekibi, yönetimden öncelikli olarak sol kanat, sol bek ve santrfor transferlerinin bitirilmesini istiyor.


İLK HEDEF SOL KANAT: SAVİNHO VEYA SEMENYO

Tottenham'ın, yaz aylarında Manchester City'den Savinho'yu transfer etme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, sol kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalara başladığı biliniyor.

Bournemouth'tan Antoine Semenyo, transfer listesinin en başında yer alıyor, ancak Ganalı yıldız oyuncu Manchester City, Liverpool ve Manchester United gibi kulüplerin de listesinde yer alıyor. Ayrıca Semenyo'nun kuzey Londra'ya transfer olmaya pek istekli olmadığı düşünülüyor.


Manchester City, Semenyo'yu transfer ettiği takdirde, Tottenham Savinho için tekrar transfer girişimlerine başlayabilir. Ancak Spurs taraftarları, Brezilyalı oyuncunun düşük gol ortalamasından dolayı bu transfere süpheli yaklaşıyor.


21 yaşındaki Savinho, City formasıyla 42 maçta sadece 1 gol attı. Bu maçların 25'inde ligde ilk 11'de yer aldı ve tüm kulvarlarda 69 maçta toplam 5 gol attı.

SANTRFORA ADAY PORTO'LU AGHEHOWA



Teknik direktör Frank, Dominic Solanke'nin ayak bileği sakatlığının tahmin edilenden çok daha ciddi olduğu ortaya çıktıktan sonra, ilk tercih ettiği santrforu olmadan sezonun ilk yarısını oynamak zorunda kaldı.

İngiliz forvet şu anda antrenmanlara geri döndü. Ancak Spurs, santrafor rotasyonunu güçlendirmek adına uzun zamandır Porto'nun 21 yaşındaki İspanyol forveti Samu Aghehowa ile ilgileniyor. Bu transferin en az 50 milyon sterlin karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor.


SOL BEKTE EKSİKLİK

Destiny Udogie'nin devam eden sakatlık sorunlarıyla 11 maçı kaçırması, uygun bir sol bek transferini de öncelikli hale getiriyor. Spence'in sakatlık problemleri nedeniyle teknik direktör Thomas Frank sağ ayaklı Djed Spence'i sol bek pozisyonunda oynatıyor, ancak Tottenham bu nedenle sahada daha da dengesiz görünüyor.


Sol stoper pozisyonu için bir transfer gerçekleşirse, Micky van de Ven'in Hollanda milli takımında olduğu gibi sol bekte oynamasına olanak tanıyabilir.

 

