Mersin Basketball - Bodrum Basketbol maçında arbede!

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. Haftası'nda Mersin'de Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maçın ardından oyuncular arasında arbede yaşandı.Mersin ekibi ile Muğla takımı arasından müsabaka, Edip Buran Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşma, Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı.Müsabaka sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile rakip takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı.Olay sırasında kaşı yarılan Bodrum Basketbol'un oyuncusu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, AA muhabirine, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.Oyuncular arasındaki kavganın maç sonunda çıktığını dile getiren Güleç, şöyle konuştu: