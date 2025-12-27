27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
0-130'
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-030'
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
3-069'
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 mağlup etti ve namağlup serisini sürdürdü.

calendar 27 Aralık 2025 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 16:46
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Opet, OGM Ormanspor'u konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe Opet, 109-60 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, ligdeki namağlup serisinini sürdürdü. OGM Ormanspor ise 10 mağlubiyetini yaşadı.


Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 29-10

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-41

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
