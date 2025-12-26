26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-162'
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0DA
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
22:45
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

Sakaryaspor'dan anlamlı pankart

Sakaryaspor, Manisa FK karşılaşmasına "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı.

calendar 26 Aralık 2025 20:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK'yi konuk eden Sakaryaspor, sahaya Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.

AA'nın "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasıyla, gölün mevcut durumu, korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve suyun çekilmesinin etkilerine ilişkin içerikler oluşturuldu.

Bu kapsamda Sakaryasporlu futbolcular, haftanın açılış maçında sahaya AA tarafından hazırlanan "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" yazılı pankartla çıktı.


Gölün durumu ve su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanan pankarttaki karekod okutulduğunda dosya haber kapsamında hazırlanan içeriklere ulaşılabiliyor.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
