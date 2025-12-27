27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
13:30
27 Aralık
Parma -Fiorentina
14:30
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
20:30
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
18:00
27 Aralık
Benin-Bostvana
15:30
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
20:00
27 Aralık
Lecce-Como
17:00
27 Aralık
Torino-Cagliari
17:00
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
20:30
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
13:30
27 Aralık
West Ham United-Fulham
18:00
27 Aralık
Liverpool-Wolves
18:00
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
18:00
27 Aralık
Arsenal-Brighton
18:00
27 Aralık
Burnley-Everton
18:00
27 Aralık
N. Forest-M.City
15:30
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
19:00
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
16:00
27 Aralık
Livingston-Celtic
18:00

Galatasaray ve Fenerbahçe Nkunku için karşı karşıya

Ara transfer öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'ın Fransız yıldızı Christopher Nkunku için karşı karşıya geldi.

calendar 27 Aralık 2025 12:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Fenerbahçe Nkunku için karşı karşıya
Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray ile 39 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de gözler, 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
 
Hücum hatlarını güçlendirmeyi hedefleyen iki ezeli rakip, bu kez transferde karşı karşıya geldi.
 
G.SARAY VE F.BAHÇE'DEN GİRİŞİM!
 
İtalyan basını önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. La Repubblica'nın haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Fransız yıldız Christopher Nkunku için girişimlere başladı.
 
MILAN 35 MİLYON EURO BEKLİYOR
 
Milan'ın sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 35 milyon euro talep ettiği belirtildi.
 
Haberde, Premier Lig kulüplerinin ve Juventus'un da Nkunku ile ilgilendiği, ancak şu ana kadar en ciddi tekliflerin Galatasaray ve Fenerbahçe'den geldiği ifade edildi.
 
Sarı-lacivertlilerin transfer yarışında bir adım önde olduğu da vurgulandı.
 
KARİYERİ KUPALARLA DOLU
 
Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Christopher Nkunku, ardından Leipzig, Chelsea ve Milan formaları giydi.
 
Kariyerinde kulüp düzeyinde 326 maça çıkan Fransız yıldız, 100 gol ve 67 asistlik katkı sağladı.
 
Hücum hattının her bölgesinde görev alabilen Nkunku, 2022-2023 sezonunda Bundesliga'da gol kralı olurken yılın futbolcusu ödülünü de kazandı.
 
Fransa Milli Takımı formasını 18 kez giyen tecrübeli futbolcu, milli formayla 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
