26 Aralık
Sakaryaspor-Manisa FK
0-2
26 Aralık
M. United-Newcastle
23:00
26 Aralık
Angola-Zimbabve
1-1
26 Aralık
Mısır-Güney Afrika
1-0
26 Aralık
Zambia-Komor Adl.
0-0
26 Aralık
Fas-Mali
23:00
26 Aralık
Genk-Club Brugge
3-5
26 Aralık
Anderlecht-Sporting Charleroi
0-113'
26 Aralık
Leicester City-Watford
1-2

TOFAŞ, sahasında kazanmasını bildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 yendi.

calendar 26 Aralık 2025 22:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-82 mağlup etti.
 Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 7, Blazevic 14, Whaley 12, Lewis 17, Yiğitcan Saybir 4, Thomasson 2, Özgür Cengiz 5, Emirhan Serbest, Besson 14

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Cavanaugh 17, Homesly 5, Kenan Sipahi 4, Hale 6, Flyn 16, İsmet Akpınar 9, Williams 10, Kopriciva 2, Göktuğ Baş 4

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-44

3. Periyot: 62-68

5 faulle çıkan: 39.49 Williams (Bahçeşehir Koleji)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
